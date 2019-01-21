7 женщин с самой большой грудью в мире

В основном женщины мечтают о большой груди. Наслушавшись мифов о чудодейственных свойствах капусты, многие красавицы мучились, поедая ее в надежде заиметь внушительные формы, но всё было тщетно, и кому по своей природе было суждено иметь большую грудь, те ее и получили, а остальным девушкам пришлось довольствоваться тем, что есть.

Хоть многие и гонятся за большим размером груди, есть множество женщин, с радостью готовых поменяться со страдалицами своими объемами, ведь от большой груди одни проблемы: постоянная ноющая боль в спине, проблемы с выбором одежды, а также пристальные взгляды мужчин. Перед вами 7 рекордсменок, в числе которых вы найдете дам с самой большой натуральной и искусственной грудью в мире.