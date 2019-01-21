Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 женщин с самой большой грудью в мире 

BigPicture.ru 4 часа назад
В основном женщины мечтают о большой груди. Наслушавшись мифов о чудодейственных свойствах капусты, многие красавицы мучились, поедая ее в надежде заиметь внушительные формы, но всё было тщетно, и кому по своей природе было суждено иметь большую грудь, те ее и получили, а остальным девушкам пришлось довольствоваться тем, что есть.
Хоть многие и гонятся за большим размером груди, есть множество женщин, с радостью готовых поменяться со страдалицами своими объемами, ведь от большой груди одни проблемы: постоянная ноющая боль в спине, проблемы с выбором одежды, а также пристальные взгляды мужчин. Перед вами 7 рекордсменок, в числе которых вы найдете дам с самой большой натуральной и искусственной грудью в мире.
BigPicture.ru: последние новости
«Учащенный пульс»: ошеломляющая красота женщин в работах московского фотографа Голая правда. Люди, забитые с ног до головы, в одежде и без Неотразимые сквозь столетие: 22 фото американских королев красоты 1920-х годов
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роди и все пройдет: популярные мифы о беременности
Какие диеты бесполезны и опасны3
Прошу совета: «Случайно нашла заначку мужа»204
Что происходит с организмом при похудении6
Как ужиться со свекровью и не потерять мужа5
Видео
01:13
Рамблер/гороскоп на 22 января
Психология
04:53
Звезды, которые смогли сильно похудеть
Звёзды
00:12
Асмус сравнила себя с Пугачевой
Звёзды
00:26
Толкалина показала пикантное фото и удалила его
Звёзды Шоу-бизнес
04:47
Тайный роман, переросший в счастливый брак
Звёзды Любовь
05:08
Знаменитости, жены которых забеременели от других
Дети Звёзды
04:56
Безумные прически российских звезд
Мода Звёзды
04:28
Тайны белокожих детей Майкла Джексона
Звёзды Дети
00:51
Девушке сделали маникюр со встроенным кальяном
Красота Мода
00:09
Алеся Кафельникова устроила опасный заезд
Звёзды Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение