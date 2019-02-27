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Винтажная красотка Маргарет Нолан из чопорной Англии 

BigPicture.ru 3 часа назад
Блондинка с шикарными формами и манящим взглядом притягивает к себе внимание, несмотря на то, что эти фотографии сделаны более полувека назад. Несравненная Маргарет Нолан заткнет за пояс многих современных красоток. Будучи еще и художницей, эта леди, больше всего, преуспела в искусстве соблазнения.
Смотрите впечатляющие фотографии роковой красотки, сражающей наповал своим очарованием и сексуальностью.
Маргарет Нолан родилась в 1943 году в Нортон Радстоке, Сомерсет. Восхождение по пути славы она начала с модельной карьеры. Когда гламурная манекенщица решила сойти с подиума, то взяла псевдоним Вики Кеннеди, под которым была известна в начале 1960-х годов.
Миссис Нолан опять вернулась к своему настоящему имени, снимаясь в многочисленных фильмах, телешоу и выступая на театральной сцене. Среди самых известных кинолент, в съемках которых участвовала сногсшибательная красотка, есть «Вечер трудного дня» (A Hard Day’s Night), «Три комнаты на Манхеттене» и другие. Самой известной ролью Маргарет Нолан стала Динк — спутница Джеймса Бонда в фильме «Голдфингер» (Goldfinger), снятом в 1964 году.
Красавица вышла замуж за драматурга Тома Кемпински в 1967 году и развелась с ним в 1972. У нее есть два сына.
Взгляните и оцените фотографии пышногрудой обольстительницы — секс-символа 1960-х годов.
Красота неподвластна времени. Великолепная Маргарет Нолан безупречно вписывается и в современные стандарты сексуальности. Соблазнительная, волнующая и грациозная, она безупречно овладела искусством обольщения и продолжает покорять сердца, подмигивая с винтажных фотографий.
А вам нравятся сексуальные винтажные красотки?
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Красота , Фото , Маргарет Нолан , Джеймс Бонд
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