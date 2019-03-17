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Mothercare показала, как выглядят женщины после родов 

Рамблер 32 минуты назад
Британская компания Mothercare решила рассказать всю правду о материнстве и запустила новую рекламную кампанию под названием Baby Proud Mums (“Гордимся быть матерями”). В первую очередь, она должна была развеять миф о том, как должна выглядеть девушка после родов.
Для съемок были приглашены 10 девушек, которые недавно стали мамами. Их фотографии с младенцами представили публике без ретуши — с растяжками на коже ног, живота, груди и другие последствия, которые не увидишь в глянцевых журналах.
Рекламная кампания направлена на то, чтобы женщины чувствовали себя красивыми независимо от изменений тела. Они должны почувствовать гордость и уверенность в своих телах. Более 80% опрошенных мам признались, что действительно сравнивают свое тело после рождения ребенка с нереалистичными идеалами, показанными в журналах и Сети. Девушки в возрасте от 18 до 25 лет ждут, что их тело будет таким же подтянутым, как у всех знаменитостей на обложках журналов.
Однако, не всем понравилась подобная кампания. Известная писательница Трейси Кларк-Фой в статье раскритиковала акцию. По ее мнению, она была создана на волне всплеска феминизма и бодипозитива.
Женский форум
Красота , Фото
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