Mothercare показала, как выглядят женщины после родов

Британская компания Mothercare решила рассказать всю правду о материнстве и запустила новую рекламную кампанию под названием Baby Proud Mums (“Гордимся быть матерями”). В первую очередь, она должна была развеять миф о том, как должна выглядеть девушка после родов.

Для съемок были приглашены 10 девушек, которые недавно стали мамами. Их фотографии с младенцами представили публике без ретуши — с растяжками на коже ног, живота, груди и другие последствия, которые не увидишь в глянцевых журналах.

Рекламная кампания направлена на то, чтобы женщины чувствовали себя красивыми независимо от изменений тела. Они должны почувствовать гордость и уверенность в своих телах. Более 80% опрошенных мам признались, что действительно сравнивают свое тело после рождения ребенка с нереалистичными идеалами, показанными в журналах и Сети. Девушки в возрасте от 18 до 25 лет ждут, что их тело будет таким же подтянутым, как у всех знаменитостей на обложках журналов.

Однако, не всем понравилась подобная кампания. Известная писательница Трейси Кларк-Фой в статье раскритиковала акцию. По ее мнению, она была создана на волне всплеска феминизма и бодипозитива.