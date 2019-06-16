Как представляют идеального мужчину в разных странах

В последнее время много говорят о стандартах красоты, которые жестко ограничивают женщин. В ответ на это возникло движение бодипозитива о принятии себя и своего тела такими, какие они есть. Но такая проблема существует не только у женщин, ведь стандарты привлекательности влияют не только на женщин, но и на мужчин.

В Великобритании провели любопытный эксперимент. Графические дизайнеры из разных стран обработали одну и ту же фотографию мужчины, сделанную Эстер Хониг, так, чтобы она понравилась их соотечественникам. Результаты оказались впечатляющими. Оказалось, что мужчины, как и женщины, также испытывают давление со стороны телевидения и журналов, которые навязывают определенный тип внешности, рекламируя идеальное тело. Такая пропаганда отрицательно отражается на отношение и к себе, и к другим.

Авторы эксперимента решили продемонстрировать, как сильно представление об идеальной внешности зависит от культурных трендов и национальных предрассудков.