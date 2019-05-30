Девушки нашли одинаковые родинки на груди

Все больше девушек находят на себе похожие родинки, расположенные на левой груди. Об этом сообщает издание Metro.

Вслед за вчерашней девушкой, которая обратила внимание на родинку на запястье , пользовательница Twitter с ником Haleigh решила выяснить, сколько девушек имеют родинку на левой груди. Пост с вопросом она проиллюстрировала собственной фотографией.

@haleighbeck11

В комментариях отметились девушки, которые обнаружили у себя родинки примерно на том же месте. Одна из них выяснила, что у всех в ее группе есть точно такие же родинки, а ее друг рассказал, что у всех девушек, с которыми он встречался были такие же родинки. Тем не менее были и такие, у кого родинок не нашлось.

В издании Metro решили выяснить мнение профессионала и обратились к пластическому хирургу Полу Банвеллу. Он рассказал, что у 90% его клиенток есть родинки на левой груди, причем у большинства из них есть похожие родинки и на правой груди.