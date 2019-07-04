Тюменскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Чиновница из Тюмени Анна Ануфриева уволилась с работы после участия в конкурсе "Девушка года — 2019", который проводит мужской журнал Playboy. Публикация откровенных фотографий спровоцировала большой скандал.

"Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом", — передает слова теперь уже бывшей чиновницы портал URA.RU.

Анна Ануфриева отвечала за госзакупки в администрации Тюмени, а в мае этого года решила поучаствовать в конкурсе журнала Playboy. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики не оценили фигуру и красоту девушки, а вместо этого обрушились с критикой и осуждением. Несмотря на поднявшуюся волну негатива, Анна Ануфриева лидировала в народном голосовании, пока в конце концов не уступила москвичке Дарье Воронцовой

В нашей галерее — те самые фотографии, которые послужили причиной для увольнения.