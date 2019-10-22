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История самого красивого преступника мира 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает о Джереми Миксе, получившем титул самого красивого заключённого. В 2014 году 30-летний Джереми влип в неприятную историю с полицией. Стражи порядка выложили его фото в социальную сеть, и этот момент стал переломным: молодого человека заметили представители модной индустрии. Микса отправили за решётку на два года, и за это время ему постоянно поступали предложения об участиях в фотосессиях и рекламных роликах. После освобождения Джереми моментально превратится в звезду глянца. Что происходило в это время в семье Микса, узнайте из ролика.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самой соблазнительной азиатской балерине.
Красота , Видео , Джереми Микс
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