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Как #nobraday поможет в борьбе с раком груди 

Рамблер 6 часов назад
В октябре многие страны мира проводят Национальный месячник осведомленности о раке груди. Также учрежден специальный "День без бюстгальтера", который традиционно отмечается 13 октября. Женщины всего мира публикуют в соцсетях фотографии с хэштегом #nobraday. Делается это для того, чтобы привлечь внимание к проблемам диагностики и лечения рака груди. Злокачественные опухоли молочной железы поддаются лечению, женщины, победившую эту страшную болезнь, имеют все шансы вернуться к полноценной жизни. Однако возможно это только при своевременной диагностике. По статистике, умирает каждая восьмая женщина, в основном эти случаи связаны с поздним обнаружением опухоли, когда уже начали распространяться метастазы.
В галерее "Рамблера" — красивые женщины, которые не стесняются привлекать внимание к себе и своим проблемам.
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