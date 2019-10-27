Модель, которая метит в президенты Хорватии

Бывшая модель Playboy намерена участвовать в выборах президента Хорватии. Ей 31 год, и она рассчитывает серьезно заявить о себе. Деталями своей предвыборной программы Ава Карабатич делится с подписчиками своей страницы в Instagram.

Ава видит массу проблем в своей стране и больше не может с ними мириться. Ее удручает то, что хорватская молодежь предпочитает уезжать на заработки в другие страны, снижается рождаемость, а во многих сферах процветает коррупция. Со всем этим Ава Карабатич решительно настроена бороться. По ее мнению, жизнь в стране станет гораздо лучше, если будут легализованы курение легких веществ и деятельность женщин со сниженной социальной ответственностью. Ава Карабатич выступает за открытие границ для мигрантов, запрет абортов после шестой недели беременности и доступность пластической хирургии для самых широких слоев населения.

Кстати, политическую карьеру ей прочил ее учитель, который советовал идти в парламент после 29 лет и становиться кандидатом в президенты. Кроме модельной карьеры у Авы в активе ученая степень в области литературы, роль в кино и две книги — автобиография и научно-фантастический роман.

"Рамблер" собрал самые интересные фотографии кандидаты в в президенты и надеется, что жители Хорватии в 2020 году проголосуют сердцем.