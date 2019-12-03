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Модель из Новосибирска демонстрирует свою худобу 

Рамблер 1 час назад
Ей 21 год, и она убеждена в своей неотразимости.
Катя Андреева живет в Новосибирске, работает моделью и активно ведет свою страницу в соцсетях. Несмотря на меняющиеся стандарты красоты и громкие заявления бодипозитившиц, девушка верна себе и считает, что красивое тело — это худое тело.
@katuaandreeva
Многие в комментариях обращают внимание на болезненную худобу модели, однако сама она не считает себя нездоровой. Наоборот, уверяет, что набрала в последнее время пару килограммов. При этом делать она с ними ничего не планирует.
Ранее "Рамблер" писал о том, как похудеть с помощью бактерий.
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Красота , Видео , Катя Андреева
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