Модель из Новосибирска демонстрирует свою худобу

Ей 21 год, и она убеждена в своей неотразимости.

Катя Андреева живет в Новосибирске, работает моделью и активно ведет свою страницу в соцсетях. Несмотря на меняющиеся стандарты красоты и громкие заявления бодипозитившиц, девушка верна себе и считает, что красивое тело — это худое тело.

@katuaandreeva

Многие в комментариях обращают внимание на болезненную худобу модели, однако сама она не считает себя нездоровой. Наоборот, уверяет, что набрала в последнее время пару килограммов. При этом делать она с ними ничего не планирует.