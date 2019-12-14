Как живет самая красивая медсестра

Эту девушку зовут Дана Ли , и она связала свою жизнь с медициной. Подписчики в Instagram уже назвали ее "самой красивой медсестрой". "Рамблер" рассказывает, как живет девушка с такой репутацией.

Девушке 33, она родилась и живет в Америке. Ее мать обучала студентов в медицинском колледже, и родители очень хотели, чтобы Дана связала свою жизнь с этой сферой. В США быть медиком очень престижно: их зарплата превышает средние цифры в несколько раз.

Дана вовсю готовилась к поступлению, но после окончания школы заявила, что не хочет тратить так много времени в университете. В итоге девушка поступила в медицинский колледж, где получала образование медсестры.

На протяжении всей учебы девушка изучала строение организма человека. Вскоре она записалась в спортивный зал и решила опробовать результаты на себе. Ее так привлекла тема спорта, что она бросила учебу в колледже и пошла работать фитнес-тренером.

Девушка поняла, что большого дохода это не приносит, и тогда она устроилась работать в косметологическую клинику медсестрой. Сейчас она зарабатывает на жизнь этим и получает доход из Instagram. Там она показывает свои успехи в спорте и делится работами в косметологии.