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Сменившая цвет кожи девушка, показала аномальные формы 

Александра Нечаева 4 часа назад
Ханне Титтензор 23 года, она живет в Белфасте (Северная Ирландия) и, как многие девушки, с детства мечтала быть популярной. Ее детское желание в какой-то мере исполнилось: Ханну знает довольно много людей, почти 45 тысяч подписчиков следят за жизнью девушки в Instagram, а она время от времени подкидывает своим фолловерам темы для обсуждений.
Изначально о Ханне заговорили как о девушке, сменившей цвет кожи. Да, Титтензор вовсе не мулатка, но ей всегда настолько нравился загар, что она решила стать загорелой навсегда. Для этого девушка проводила в солярии несколько дней в неделю, выбирая сеансы не менее 15 минут. А позже Ханна решила усилить эффект, начав делать себе инъекции для загара. Результат вы можете видеть на фотографиях. Многие осуждали девушку, просили подумать о своем здоровье, обвиняли в том, что таким образом она хочет поменять расу, но Ханна никак не реагировала на нападки окружающих, отмечая, что загорелый и сияющий цвет кожи просто делает ее счастливой.
В своем Instagram Ханна часто делится с подписчиками довольно откровенными снимками, демонстрируя роскошную фигуру в нижнем белье, а порой и вовсе без него. Недавно девушка поразила поклонников невероятно тонкой талией, которую, кажется, можно обхватить двумя пальцами. Фолловеры не устают удивляться и обсуждать аномальную худобу Ханны: некоторые восхищены ее необычными формами, другие считают, что девушка делает талию столь тонкой при помощи фотошопа. А как думаете вы?
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