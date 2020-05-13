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Модель восхитила подписчиков одной фотографией 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Французская модель опубликовала снимок в мокрой майке и восхитила подписчиков. 25-летняя Матильда Танто работает с брендом Fashion Nova. "Рамблер" узнал, как она прославилась.
В Сети Танто давно уже называют "самой красивой француженокй". Девушка занимается журналом Pure Angles и основала собственный бренд купальников, но подписчиков она набрала благодаря своим фотографиям. Дело в том, что у Танто очень красивая фигура с тонкой талией и пышными формами. Подписчики регулярно спрашивают у нее в комментариях, как она этого добилась, а сама модель отвечает, что занимается спортом, ведет здоровый образ жизни, а ее пышные формы передались благодаря генетике.
Одна из последних публикаций набрала большое количество комментариев от подписчиков. Матильда сфотографировалась в мокрой футболке и восхитила поклонников.
«Теперь это мое любимое фото», «О да, я люблю тебя», «Просто красотка», — написали ей комментарии подписчики.
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