Одной из самых красивых актрис в мире считается Анджелина Джоли . Ее брови в разлет, пухлые губы и очерченные скулы уже много лет будоражат мужчин и заставляют женщин идти к хирургам и косметологам в погоне за идеалом.

Однако есть и те "двойники", которых сделала природа. Как выяснил "Рамблер", и в нашей стране есть "русская Джоли".

Так, сходство россиянки по имени Регина Кова с голливудской актрисой в Сети заметили давно. Те же яркие глаза, острые скулы и пухлые губы. Говорят, что на некоторых фото Регина похожа на Анджелину больше, чем сама Джоли сейчас похожа на прежнюю себя.

Но карьера у россиянки совсем другая. Жгучая красавица занимается коучингом, участвует в фотосъемках и поет.