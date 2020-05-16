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«Русская Джоли», которой позавидовала бы сама Анджелина 

Диана Товсепова 7 часов назад
Одной из самых красивых актрис в мире считается Анджелина Джоли. Ее брови в разлет, пухлые губы и очерченные скулы уже много лет будоражат мужчин и заставляют женщин идти к хирургам и косметологам в погоне за идеалом.
Однако есть и те "двойники", которых сделала природа. Как выяснил "Рамблер", и в нашей стране есть "русская Джоли".
Так, сходство россиянки по имени Регина Кова с голливудской актрисой в Сети заметили давно. Те же яркие глаза, острые скулы и пухлые губы. Говорят, что на некоторых фото Регина похожа на Анджелину больше, чем сама Джоли сейчас похожа на прежнюю себя.
Но карьера у россиянки совсем другая. Жгучая красавица занимается коучингом, участвует в фотосъемках и поет.
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Красота , Фото , Анджелина Джоли
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