Популярная канадская фитнес-модель Наташа Охи (Natasha Aughey) не всегда была такой. Она родилась в 1993 году в Оттаве, занималась бегом и футболом и мечтала о роскошной фигуре. Но благодаря кардиотренировкам Наташа оставалась очень худенькой, пока однажды не пришла в зал и не увлеклась бодибилдингом.

Построить идеальное тело у нее получилось за два года упорных тренировок. Сейчас Наташа занимается шесть раз в неделю и внимательно следит за питанием, в ее рационе много медленных углеводов, белковых продуктов и овощей.

У Наташи огромная армия поклонников, на ее страницу в Instagram подписано более миллиона человек, также она ведет канал на Youtube, где показывает свои тренировки, рассказывает о правильном питании и делится секретами с новичками и профи. Модель сотрудничает с производителями спортивного питания, одежды и белья и неплохо зарабатывает на рекламе.

В галерее "Рамблера" — самые эффектные фотографии Наташи Охи.