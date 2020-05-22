Российская модель Мария Лиман во время пандемии коронавируса оказалась в Англии. 26-летняя звезда журнала Playboy родилась в Ростове-на-Дону, но сейчас учится в Лондоне. В своем Instagram-аккаунте девушка пожаловалась на велосипедистов. Она уже дважды становилась их жертвой.

В первый раз девушку хотели ограбить: мужчина пытался выхватить телефон, но промахнулся и оторвал ей пуговицу на кофте. А во второй раз велосипедист ущипнул модель за пикантное место.

"Я гуляла спокойно вдоль Гайд парка и велосипедист ущипнул меня за ягодницу. У меня просто был шок. Я считают, что на улицах Лондона нужно быть очень осторожные…", — написала Лиман.

В комментариях модели написали, что она сама провоцирует мужчин на такие действия своим внешним видом.

Модель Мария Лиман украсила собой календарь Playboy за 2017 год. Девушка пытается построить карьеру актрисы и телеведущей. Однако в Сети она популярна благодаря снимкам в обнаженном виде. В Instagram-аккаунте модели 645 тысяч подписчиков.