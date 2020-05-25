Пышную модель обругали за слишком мелкое бикини

Соблазнительную модель популярного бренда Fashion Nova высмеяли в Сети за слишком маленькое бикини, фото в котором она опубликовала в своем Instagram.

Так, модель с выдающимися формами Хлоя Саксон позирует в купальнике из трех крошечных "треугольничков", практически ничего не закрывающих на ее теле. При этом девушка не забыла надеть джинсовую куртку.

@chloesaxon

Но вот фанатов такой купальник даже разозлил, потому как, по их мнению, лучше бы она походила голой, так как это бикини почти ничего не прикрывает.