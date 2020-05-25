Пышную модель обругали за слишком мелкое бикини

Соблазнительную модель популярного бренда Fashion Nova высмеяли в Сети за слишком маленькое бикини, фото в котором она опубликовала в своем Instagram.
Так, модель с выдающимися формами Хлоя Саксон позирует в купальнике из трех крошечных "треугольничков", практически ничего не закрывающих на ее теле. При этом девушка не забыла надеть джинсовую куртку.
@chloesaxon
Но вот фанатов такой купальник даже разозлил, потому как, по их мнению, лучше бы она походила голой, так как это бикини почти ничего не прикрывает.
"Я хочу понять, как эти крошечные трусы остаются на месте", "Зачем вообще надевать это?", "Такое ощущение, что бюстгальтер вот-вот порвется", "Ты могла бы уже ничего и не надевать…", — писали пользователи Сети.
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