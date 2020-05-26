Продукты, которые помогут избавиться от морщин 

Смотрите видео и узнайте, как справиться с проблемами кожи, которые начали донимать людей, находящихся в самоизоляции. Сухой домашний воздух, отсутствие солнца, невозможность прибегнуть к помощи косметолога — всё это привело к тому, что женщины страдают от сухости, стянутости, выраженных морщин на лице. Между тем, улучшить состояние кожи можно, если правильно составить меню. Какие продукты надо есть, чтобы выглядеть лучше, расскажет ролик.
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