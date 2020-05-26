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Продукты, которые помогут избавиться от морщин 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как справиться с проблемами кожи, которые начали донимать людей, находящихся в самоизоляции. Сухой домашний воздух, отсутствие солнца, невозможность прибегнуть к помощи косметолога — всё это привело к тому, что женщины страдают от сухости, стянутости, выраженных морщин на лице. Между тем, улучшить состояние кожи можно, если правильно составить меню. Какие продукты надо есть, чтобы выглядеть лучше, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, в чём плюсы небольшой груди.
Красота , Видео , Еда
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