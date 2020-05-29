Анастасия Нова — модель и актриса. Сейчас девушка живет в Америке. Однако родилась эффектная блондинка в России. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.

В Instagram-аккаунте девушки 296 тысяч подписчиков. В сфере интересов Анастасии Новы — красота, мода и спорт. Каждый день она делится своими фотографиями в полуобнаженном виде. В основном, в купальниках у бассейна. Кажется, у модели есть бикини всех цветов и на все случаи жизни. Даже в ковбойском стиле.

"Мечтаю, чтобы моя работа заключалась в том, чтобы говорить вам комплименты", "Никогда так сильно не хотел быть стеной, на фоне которой вы фотографируетесь", — пишут в комментариях подписчики модели.

Девушка восхищает поклонников своими формами: пышным бюстом, тонкой талией и накаченными ягодицами. А еще она — активный пользователь TikTok: модель показывает подписчикам свои танцы на карантине.