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Модель показала фото в бикини 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Анастасия Нова — модель и актриса. Сейчас девушка живет в Америке. Однако родилась эффектная блондинка в России. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
В Instagram-аккаунте девушки 296 тысяч подписчиков. В сфере интересов Анастасии Новы — красота, мода и спорт. Каждый день она делится своими фотографиями в полуобнаженном виде. В основном, в купальниках у бассейна. Кажется, у модели есть бикини всех цветов и на все случаи жизни. Даже в ковбойском стиле.
"Мечтаю, чтобы моя работа заключалась в том, чтобы говорить вам комплименты", "Никогда так сильно не хотел быть стеной, на фоне которой вы фотографируетесь", — пишут в комментариях подписчики модели.
Девушка восхищает поклонников своими формами: пышным бюстом, тонкой талией и накаченными ягодицами. А еще она — активный пользователь TikTok: модель показывает подписчикам свои танцы на карантине.
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Красота , Фото
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