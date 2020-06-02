Самые актуальные советы для наступившего лета 

Смотрите видео и узнайте самые актуальные советы для подготовки к лету. Многие, в особенности представительницы прекрасного пола, в преддверии тёплого сезона озабочены снижением веса и обновлением гардероба. Между тем, внимание следует уделить совсем иным вещам, например, пополнить аптечку сезонным лекарствам и обновить запас кремов с ультрафиолетовыми фильтрами. Что ещё нужно сделать, чтобы встретить жару во всеоружии, расскажет ролик.