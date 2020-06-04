Позирующая топлес профессиональная модель раскрыла секрет своей стройности. Американская модель и актриса Кэрол Альт снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Ее фигура привела многих в восторг, поэтому ей пришлось поведать секрет своей стройности. Слова Кэрол Альт приводит издание Page Six.
@modelcarolalt
Модель рассказала, что на пике своей карьеры питалась сплошь углеводами.
"Я потребляла так много углеводов, потому что именно они помогли мне похудеть",
— сказала она и добавила, что обедать порцией тирамису ей куда приятнее, чем съесть бутерброд.
Альт также отметила, что старается избегать алкогольных напитков, но не отказывает себе в бокале вина в период пандемии.
Кроме того, модель много времени уделяет спорту:
"Я постоянно тренируюсь и делаю это для того, чтобы сказать всем: "Эй, смотрите на меня, я тренируюсь, а ведь мне исполняется 60 в этом году".
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