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Позирующая топлес профессиональная модель раскрыла секрет своей стройности. Американская модель и актриса Кэрол Альт снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Ее фигура привела многих в восторг, поэтому ей пришлось поведать секрет своей стройности. Слова Кэрол Альт приводит издание Page Six.

@modelcarolalt

Модель рассказала, что на пике своей карьеры питалась сплошь углеводами.

"Я потребляла так много углеводов, потому что именно они помогли мне похудеть",

— сказала она и добавила, что обедать порцией тирамису ей куда приятнее, чем съесть бутерброд.

Альт также отметила, что старается избегать алкогольных напитков, но не отказывает себе в бокале вина в период пандемии.

Кроме того, модель много времени уделяет спорту: