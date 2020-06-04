Модель перекачала жир в ягодицы и показала результат 

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Модель и телеведущая из Австралии Лаурина Флер сделала процедуру по увеличению ягодиц и поделилась ее результатом с подписчиками. Об операции она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

По словам знаменитости, ей выкачали 1,2 литра лишнего жира из рук, ног и бедер, а потом 300 миллилитров пересадили в ягодицы.

«Прошло два дня после липолифтинга и пересадки жира. У меня все отлично, только тело пока еще немного чувствительно», — рассказала модель о липолифтинге.

36-летняя звезда поделилась с подписчиками снимком своих ягодиц после проведения процедуры.

@laurinafleure

После операции девушка уже успела сходить в супермаркет. Покупки ей помог донести бойфренд.