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Модель перекачала жир в ягодицы и показала результат 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Модель перекачала жир в ягодицы и показала результат
Фото: @laurinafleure
Модель и телеведущая из Австралии Лаурина Флер сделала процедуру по увеличению ягодиц и поделилась ее результатом с подписчиками. Об операции она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
По словам знаменитости, ей выкачали 1,2 литра лишнего жира из рук, ног и бедер, а потом 300 миллилитров пересадили в ягодицы.
«Прошло два дня после липолифтинга и пересадки жира. У меня все отлично, только тело пока еще немного чувствительно», — рассказала модель о липолифтинге.
36-летняя звезда поделилась с подписчиками снимком своих ягодиц после проведения процедуры.
@laurinafleure
После операции девушка уже успела сходить в супермаркет. Покупки ей помог донести бойфренд.
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