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Американская модель прославилась своими фото в бикини 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Модель Алексис Кларк родилась и выросла в штате Флорида в США. Блондинка известна в социальных сетях своими пикантными фото в купальниках. "Рамблер" собрал галерею снимков девушки.
Алексис Кларк 22 года, и сейчас она живет в Майами. Модель делится фотографиями в бикини в своем Instagram-аккаунте. У Алексис свыше 730 тысяч подписчиков.
«Я совершенно потерял дар речи, как кто-то может быть таким идеальным?», «Какая разница между ней и ангелом? Разницы нет», «Королева!», — пишут в комментариях к снимках подписчики.
Иногда девушка появляется в кадре и вовсе почти обнаженной, чем восхищает своих поклонников.
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Красота , Фото
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