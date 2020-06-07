Модель Алексис Кларк родилась и выросла в штате Флорида в США. Блондинка известна в социальных сетях своими пикантными фото в купальниках. "Рамблер" собрал галерею снимков девушки.

Алексис Кларк 22 года, и сейчас она живет в Майами. Модель делится фотографиями в бикини в своем Instagram-аккаунте. У Алексис свыше 730 тысяч подписчиков.

«Я совершенно потерял дар речи, как кто-то может быть таким идеальным?», «Какая разница между ней и ангелом? Разницы нет», «Королева!», — пишут в комментариях к снимках подписчики.

Иногда девушка появляется в кадре и вовсе почти обнаженной, чем восхищает своих поклонников.