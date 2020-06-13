Пандемия изменила почти все сферы жизни и не обошла стороной пляжную моду. Теперь девушки, которые старались подчеркнуть нужные части тела, выходя на пляж, вынужденны позаботиться и о безопасности. Так, главным "трендом" сезона весна-лето 2020, по всей видимости, стала медицинская маска. Именно этот элемент решили добавить в бикини. Теперь они носят трикини где помимо топа и плавок предусмотрена еще и маска из точно такого же материала.

Тренд моментально разлетелся по Сети и девушки стали охотиться за модными трикини, чтобы щеголять в них на пляже и, кончено, сделать модное фото в Instagram без риска для здоровья.

Как выяснил "Рамблер", модное коронавирусное комбо придумала Тициана Скарамузо, владелица бренда Elexia Swimwear, и именно ее первым трикини вдохновлялись блогеры и другие бренды. Такого резонанса Тициана не ожидала, но теперь такие трикини носят во всем мире.