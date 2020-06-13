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Красотки по всему миру пикантные трикини из-за пандемии 

Диана Товсепова 2 часа назад
Пандемия изменила почти все сферы жизни и не обошла стороной пляжную моду. Теперь девушки, которые старались подчеркнуть нужные части тела, выходя на пляж, вынужденны позаботиться и о безопасности. Так, главным "трендом" сезона весна-лето 2020, по всей видимости, стала медицинская маска. Именно этот элемент решили добавить в бикини. Теперь они носят трикини где помимо топа и плавок предусмотрена еще и маска из точно такого же материала.
Тренд моментально разлетелся по Сети и девушки стали охотиться за модными трикини, чтобы щеголять в них на пляже и, кончено, сделать модное фото в Instagram без риска для здоровья.
Как выяснил "Рамблер", модное коронавирусное комбо придумала Тициана Скарамузо, владелица бренда Elexia Swimwear, и именно ее первым трикини вдохновлялись блогеры и другие бренды. Такого резонанса Тициана не ожидала, но теперь такие трикини носят во всем мире.
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