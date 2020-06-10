27-летняя Сапфир Сейнт называет себя пустышкой и потратила уже $75 тыс. на превращение в "резиновую куклу" для удовольствий.

Сапфир уже перенесла три операции по увеличению груди, которые превратили ее грудь в огромные шары восьмого размера, и бессчетное количество липосакций.

Идеал, к которому стремится Сапфир Сейнт, — резиновая секс-игрушка или, как она сама называет себя, «живая пустышка» (bimbo). Фанаткой пластических операций Сапфир стала, когда вышла замуж за 76-летнего предпринимателя, который в последнее время и тратил состояние на ее внешний вид. После размолвки с мужем девушка зарабатывает путями, мягко говоря, «не для всех» — эскортом и видеороликами для взрослых. Кроме операций, она ежедневно посещает сеансы «гипноза глупости», который должен превратить ее в идеальную «ручную конфету».

Я всегда хотела быть секс-игрушкой, всеми желанной. Я мечтала завести спонсора и жить в Голливуде. Я встретила нескольких людей, занятых тем же, и наконец поняла, что мне нравится. Первые операции мне оплачивал муж, который хотел, чтобы я выглядела неесественно, теперь я и сама неплохо зарабатываю. Мы поженились, но сейчас занимаемся разводом,

— цитирует девушку Thw Sun. Кроме увеличения груди, девушка хочет поставить импланты в ягодицы и щеки, изменить форму глаз, губ, а также удалить ребра.

Когда мне говорят, что я похожа на резиновую куклу, я воспринимаю это как комплимент,

— говорит она, добавляя, что поддержка семьи значит для нее больше, чем упреки хейтеров.