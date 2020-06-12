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Как выглядела самая «горячая» блондинка 1990-х в юности 

Passion.ru 2 часа назад
Памела Андерсон в отличие от многих других знаменитых красоток стала успешной по чистой случайности. Ее — молодого учителя физкультуры — заметили на футбольном матче, и она так понравилась оператору, что лицо юной Памелы оказалось на огромном экране. С тех пор, в течение 30 лет, она не сходит с обложек глянца.
Памела Андерсон родилась в Канаде в 1967 году в семье официантки и мастера по обслуживанию каминов. Девочка росла красивым ребенком с большими глазами и очаровательной улыбкой и красивыми русыми волосами. Но о том, что она может в будущем стать суперзвездой модельного бизнеса, никто и не мог представить.
Окончив школу в 18 лет, юная Памела сразу же стала работать учителем физкультуры. И вскоре на одном из футбольных матчей ее красоту заметили (к тому времени она уже стала яркой блондинкой) и показали на большом экране стадиона. Эти кадры увидел представитель одной из пивоваренных компаний и предложил Андерсон сняться в их рекламе.
Нельзя сказать, что слава свалилась на Памелу молниеносно: до дебюта в Playboy оставалось еще несколько лет, но в то же время молодая красавица без работы не сидела, Участвуя в разных небольших рекламных проектах.
О Пем заговорили, когда в 1989-м она, 22-летняя красавица появилась в глянце и в одночасье стала мечтой миллионов мужчин по всему миру. В будущем она украсит обложки Playboy не раз.
К тому времени у «горячей» блондинки уже был опыт съемок в кино, она сыграла в паре эпизодов в сериалах. Но в 1992 года они начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу», закрепившись в статусе главного секс-символа 1990-х. А имя Памела Андерсон стало нарицательным. Так называли стройных красавиц с выдающимися формами.
Предложения о съемках сыпались на Памелу как из рога изобилия, многие издания и кинокомпании хотели заполучить блондинку. За свою карьеру Андерсон снялась в десятках сериалах, нескольких полнометражных фильмах и в клипах мировых звезд (группы Aerosmith и других).
В течение десятилетий Памела не изменяет своему имиджу: от образа шатенки она отказалась еще в юности, и во всех проектах появляется яркой блондинкой с длинными вьющимися волосами. Изменяет прическе она крайне редко, примеряя для съемок парики.
Одежда секс-символа 1990-х всегда была вызывающей: Андерсон всегда одевалась так, чтобы подчеркнуть привлекательность своей фигуры — груди внушительного размера (много лет Андерсон жила с имплантатами), талии и стройных ног.
Режиссеры и фотографы вовсю эксплуатировали это амплуа Памелы, зная, что оно привлекает поклонников, особенно мужчин, и, соответственно, приносит огромные деньги.
Часто появление Андерсон на красных дорожках и различных светских мероприятиях называли модными провалами, так как многие ее наряды выглядели чересчур вызывающими и даже вульгарными.
Справедливости ради отметим, что со временем Памела Андерсон утихомирилась и стала одеваться как подобает ее возрасту и статусу матери двоих взрослых сыновей. Но даже теперь модель и актриса знает, как подчеркнуть свою привлекательность.
Бунтарка постепенно превратилась в стильную леди. Пем даже вывела татуировку в виде колючей проволоки с левого предплечья.
Конечно, внимание к Памеле Андерсон со стороны мужчин всегда было большим. Она пять раз выходила замуж (но все ее браки обернулись крахом), пережила много романов, и в итоге осталась одна. Пока одна…
Первым мужем «спасательницы Малибу» в 1995 году стал рок-музыкант Томми Ли. От него Памела родила двоих сыновей — Брендон и Диллан появились на свет с разницей в полтора года.
В 1995 году разгорелся скандал с именами Андерсон и ее первого супруга. В Сеть утекло их интимное видео. Памела и Томми подали в суд на компани, предоставляющую интернет-услуги, но после препирательств стороны пришли к соглашению и запись осталась в общественном доступе. Через три года после свадьбы Памела Андерсон и Томми Ли развелись.
Брак с еще одним рок-музыкантом Кидом Роком длился всего год. Памела потеряла ребенка от второго мужа, и вскоре они расстались (в 2007 году).
Дважды Памела выходила замуж за продюсера и профессионального игрока в покер Рика Саломона, но обе попытки стали неудачными и длились по году.
В промежутках между семейной жизнью блондинка не оставалась без внимания мужчин. Одним из самых ярких романов Андерсон стали отношения с молодым футболистом Адилем Реми. Ради нее знойный спортсмен ушел из семьи, но регулярно навещал двоих маленьких детей. Памела признавалась, что такая ситуация тяготит ее. Однако Адиля не тяготило ничего: Пем узнала о многочисленных изменах красавчика и бросила его. Разрыв дался ей тяжело: Андерсон не скрывала, что ее сердце разбито.
В начале 2020 года Памела внезапно вышла замуж за продюсера Джона Питерса, но развелась с ним меньше чем через две недели. Знакомы они были почти 30 лет. Что это было — попытка забыть Адиля или на самом деле она хотела вновь быть счастливой замужем, так и осталось тайной.
И, несмотря на разбитое сердце и свой зрелый возраст — 52 года, Памела сохранила красоту (ее не раз подозревали в пластических операциях, но она рассказывала только о манипуляциях с грудью), Андерсон остается востребованной моделью и работает с лучшими фотографами.
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Красота , Фото , Томми Ли , Памела Андерсон
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