К своим 33 годам британская модель Лорен Гуджер успела много добиться. Она строит карьеру на телевидении и занимается журналистикой, работает в качестве модели, записывает собственные песни, ведет популярный блог в Instagram, занимается журналистикой, а еще является косметологом.

Лорен Гуджер обладает выдающейся фигурой, которую не стесняется демонстрировать. Поклонники ждут новые фотографии девушки и неизменно оставляют массу комплиментов. Хотя иногда выражают недовольство. Например, когда модель показала фото в боди. Кадр был сделан со спины, некоторым показалось, что у девушки в ягодицах появились импланты. Правда сама модель не сообщала о том, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы улучшить фигуру. По мнению многих, она и без того идеальна.

В галерее "Рамблера" — самые соблазнительные фото британской звезды.