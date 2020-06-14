Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пышнотелая модель проявила все грани таланта 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
К своим 33 годам британская модель Лорен Гуджер успела много добиться. Она строит карьеру на телевидении и занимается журналистикой, работает в качестве модели, записывает собственные песни, ведет популярный блог в Instagram, занимается журналистикой, а еще является косметологом.
Лорен Гуджер обладает выдающейся фигурой, которую не стесняется демонстрировать. Поклонники ждут новые фотографии девушки и неизменно оставляют массу комплиментов. Хотя иногда выражают недовольство. Например, когда модель показала фото в боди. Кадр был сделан со спины, некоторым показалось, что у девушки в ягодицах появились импланты. Правда сама модель не сообщала о том, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы улучшить фигуру. По мнению многих, она и без того идеальна.
В галерее "Рамблера" — самые соблазнительные фото британской звезды.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
«Какая разница между ней и ангелом?»
«Какая разница между ней и ангелом?»
Что творится в российских вебкам-студиях
Что творится в российских вебкам-студиях
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
01:00
С чем остается Гагарина после разводов с мужьями
Звёзды
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
02:57
Звезды, сменившие религию ради возлюбленного
Звёзды
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
00:39
Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы
Звёзды
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
04:49
Что произойдет, если перестать носить бюстгальтер
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение