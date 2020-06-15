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«Ненавидела себя»: модель отдала 1,5 миллиона за татуировки на теле 

Александра Нечаева 4 часа назад
Блогер из Австралии Эмбер Люк называет себя голубоглазым драконом и демонстрирует подписчикам свое тело, покрытое огромным количеством татуировок.
Как многие девочки, в подростковом возрасте Эмбер переживала из-за своей внешности: ей казалось, что она далеко не красотка и не вписывается в стандарты. При этом, надо отметить, девушка была довольно привлекательна. Тем не менее, переживания вылились в глубокую депрессию, выбраться из которой Эмбер смогла при помощи татуировок.
В 16 лет девушка сделала свое первое тату. Эмбер признавалась, что в то время, пока мастер работал над татуировкой, она буквально чувствовала, как ее тело покидает негативная энергия. С тех пор девушка стала приходить в тату-салон за новыми и новыми «порциями счастья».
За 8 лет Эмбер потратила на татуировки в пересчете на рубли около 1,5 миллионов. 90% ее тела покрывают всевозможные надписи и рисунки, количество которых сама девушка уже не может точно назвать, но утверждает, что их более 150 штук. Кроме кожи Эмбер сделала татуировки даже на глазных яблоках и теперь каждое утро радуется любимому, голубому, цвету своих глаз.
Эмбер весьма популярна в Сети, у ее блога более 100 тысяч подписчиков. На своей странице девушка без стеснения выкладывает весьма откровенные снимки, демонстрирующие не только татуировки, но и весьма интимные части тела. Эмбер призывает своих подписчиков не обращать внимание на стандарты, которые навязывает общество, а жить и выглядеть так, как комфортно именно вам.
Некоторые фотографии горячей "девушки-дракона" — в фотогалерее "Рамблера".
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