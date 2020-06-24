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Модель заработала миллион долларов на собственных фото 

Екатерина Ёлкина 5 часов назад
Андреа Василе, известная также как Андреа Абели, стала популярной благодаря своей странице в Instagram и выдающимся ягодицам. Она сделала пластическую операцию, которая кардинальным образом изменила ее фигуру. Теперь у девушки тонкая талия и внушительных размеров бедра. 36-летняя модель открыто говорит о том, что ягодицы являются главным источником ее дохода.
Девушка стала первой американкой, сумевшей заработать миллион долларов на платформе OnlyFans, где пользователям приходится платить, чтобы получить доступ к контенту. На это у нее ушло два года. Кроме того, Андреа зарабатывает и на своей странице в Instagram, давая рекламу. Она регулярно публикует довольно откровенные фотографии и собирает массу комплиментов от своих подписчиков. Мама не очень одобряет занятие дочери, а вот друзья девушку поддержали.
В галерее "Рамблера" — ошеломительные фото прекрасной девушки.
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