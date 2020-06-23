Девушка по имени Джина работает моделью и прославилась благодаря своему телу, но оно не дает покоя пользователям Сети. "Рамблер" рассказывает, что странного заметили комментаторы.

Джина скрывает свою фамилию и редко полностью показывает лицо. В ее Instagram чаще можно увидеть предметы одежды, которые она рекламирует, и ее фигуру. Она стала амбассадором бренда Fashion Nova и часто делится фотографиями со съемок.

С 2013 года она ведет свой лог, и за это время у нее появилось много поклонников и поклонниц. Мужчин завораживает тонкая талия, а девушки пытаются подражать Джине. Сама модель утверждает, что ее тело является результатом упорных ежедневных тренировок и правильного питания. Джина выполняет много силовых тренировок для того, чтобы скульптурировать свое тело. Каждый будний день она посвящает определенной группе мышц, а в субботу и воскресенье отдыхает. Что касается питания, Джина предпочитает правильную пищу, но иногда позволяет себе фаст-фуд.

После того, как модель рассказала о том, как добиться своей фигуры, комментаторы возмутились. Они уверены, что Джина делала себе пластику и уменьшала талию. Некоторые предположили, что девушка сделала липофиллинг, когда жир из одной части тела перерабатывают и добавляют в другую. Теперь в Сети не утихают споры относительно того, как на самом деле добиться такой фигуры.