Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тело модели вызвало бурные обсуждения 

Елизавета Назарова 1 час назад
Девушка по имени Джина работает моделью и прославилась благодаря своему телу, но оно не дает покоя пользователям Сети. "Рамблер" рассказывает, что странного заметили комментаторы.
Джина скрывает свою фамилию и редко полностью показывает лицо. В ее Instagram чаще можно увидеть предметы одежды, которые она рекламирует, и ее фигуру. Она стала амбассадором бренда Fashion Nova и часто делится фотографиями со съемок.
С 2013 года она ведет свой лог, и за это время у нее появилось много поклонников и поклонниц. Мужчин завораживает тонкая талия, а девушки пытаются подражать Джине. Сама модель утверждает, что ее тело является результатом упорных ежедневных тренировок и правильного питания. Джина выполняет много силовых тренировок для того, чтобы скульптурировать свое тело. Каждый будний день она посвящает определенной группе мышц, а в субботу и воскресенье отдыхает. Что касается питания, Джина предпочитает правильную пищу, но иногда позволяет себе фаст-фуд.
После того, как модель рассказала о том, как добиться своей фигуры, комментаторы возмутились. Они уверены, что Джина делала себе пластику и уменьшала талию. Некоторые предположили, что девушка сделала липофиллинг, когда жир из одной части тела перерабатывают и добавляют в другую. Теперь в Сети не утихают споры относительно того, как на самом деле добиться такой фигуры.
Видео дня. Одежда, которая вас старит
Женский форум 18
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото
Экс-супруга солиста «Иванушек» поразила голым фото
Почему перед домом нельзя сажать сосну
Почему перед домом нельзя сажать сосну
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
04:21
Российские звезды, рекламировавшие мошенников
Звёзды
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
03:22
Что стало с мальчиком, усыновленным Овсиенко
Звёзды Дети
Почему женщинам надо есть клубнику
02:55
Почему женщинам надо есть клубнику
Красота Еда
Одежда, которая вас старит
05:26
Одежда, которая вас старит
Мода Красота
Какой спорт полезен для любителей
06:02
Какой спорт полезен для любителей
Здоровье
Ксения Алферова показала красавца-родственника
03:02
Ксения Алферова показала красавца-родственника
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение