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«Моя польская королева»: звезда Playboy поразила фанатов пикантным фото 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Модель Каска Камински родилась в Польше, но в старших классах школы переехала в США. На счету эффектной брюнетки множество обложек Playboy и других журналов. "Рамблер" собрал галерею снимков польской красотки.
В Instagram-аккаунте Каски Камински почти 200 тысяч подписчиков. Модель будоражит поклонников своими полуобнаженными снимками. Иногда звезда Playboy публикует фотографии и вовсе без одежды.
"Невозможно быть горячее", "Ты слишком красива", "Моя польская королева", — пишут в комментариях фанаты модели.
Каска Камински гордится тем, что 11 лет назад смогла победить онкологию. По ее словам, сейчас она счастлива и ценит каждый момент жизни.
"Не сдавайся и продолжай идти к этим целям, достигая невозможного. А еще мечтай так, как будто живешь вечно. И живи так, как будто умрешь сегодня", — советует модель.
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Красота , Фото , Пикантные фото
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