Модель Каска Камински родилась в Польше, но в старших классах школы переехала в США. На счету эффектной брюнетки множество обложек Playboy и других журналов. "Рамблер" собрал галерею снимков польской красотки.

В Instagram-аккаунте Каски Камински почти 200 тысяч подписчиков. Модель будоражит поклонников своими полуобнаженными снимками. Иногда звезда Playboy публикует фотографии и вовсе без одежды.

"Невозможно быть горячее", "Ты слишком красива", "Моя польская королева", — пишут в комментариях фанаты модели.

Каска Камински гордится тем, что 11 лет назад смогла победить онкологию. По ее словам, сейчас она счастлива и ценит каждый момент жизни.