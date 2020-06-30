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Россиянки отказываются от большой груди и кукольного облика 

Екатерина Ёлкина 59 минут назад
Россиянки отказываются от большой груди
Фото: depositphotos.com
Тренды меняются не только в моде, но и в пластической хирургии. О том, как изменились предпочтения россиянок, рассказал пластический хирург Гайк Бабаян в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, сейчас россиянки предпочитают естественность и натуральность.
"Мода на седьмой размер груди, на все большие размеры груди, губ, на кукольные формы лица изжила себя. Все поняли, что, в частности, большая грудь — это неэстетично и некрасиво", — объяснил Гайк Бабаян.
Россиянки стали чаще выбирать второй и третий размер груди, уточнил эксперт и подчеркнул, что сейчас хирургическое вмешательство может быть практически незаметным. Тем не менее врач напомнил, что после установки имплантов нужно каждый год, а в более старшем возрасте два раза в год, делать УЗИ молочных желез.
Также эксперт выделил еще одну тенденцию — женщины все чаще стали удалять полимерные гели, которые использовались для увеличения губ и коррекции скул.
А вот ринопластика и липосакция по-прежнему не сдают своих позиций и остаются популярными, отметил Гайг Бабаян.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро разнесла Волочкову за скандал с полицией.
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