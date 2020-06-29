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«Устроила попойку»: Миро разнесла Волочкову за скандал с полицией 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Омерзительное поведение пьяной хабалки»
Фото: globallookpress.com
Блогер Лена Миро раскритиковала балерину Анастасию Волочкову за скандал с полицейскими, который она устроила, приехав в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области.
В Сети появилось видео, на котором артистка оскорбляет представителей правоохранительных органов за то, что они составили на нее административный протокол. Волочкова заявила, что "урегулирует вопрос своим именем" и назвала себя "примой-балериной всея Руси".
"В селе Дивеево карантин. Испитой морде Волочковой на это плевать. Она же в своих собственных глазах — не тварь дрожащая, а право имеет! Пролезла окольными путями на территорию монастыря и устроила там попойку", — прокомментировала произошедшие Лена Миро.
@volochkova_art
Блогер написала, что балерина вела себя непристойно и нарушила закон, но ей это в очередной раз сойдет с рук.
"Омерзительное поведение пьяной хабалки, которая считает себя выше закона. Никому из вас и в голову не придет оскорблять сотрудников полиции и угрожать им расправой. Почему? Да хотя бы потому, что вы осознаете: это уголовная статья, от которой вы не отвертитесь".
Она считает, что Волочковой помогут "высокопоставленные дяди".
"Позвонит, кому надо, ей еще и извинения принесут. На блюдечке с голубой каемочкой".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова устроила скандал с полицейскими.
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Женский форум 7
Звёзды , Анастасия Волочкова , Лена Миро , МВД
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