В Сети появилось видео, на котором артистка оскорбляет представителей правоохранительных органов за то, что они составили на нее административный протокол. Волочкова заявила, что "урегулирует вопрос своим именем" и назвала себя "примой-балериной всея Руси".

"В селе Дивеево карантин. Испитой морде Волочковой на это плевать. Она же в своих собственных глазах — не тварь дрожащая, а право имеет! Пролезла окольными путями на территорию монастыря и устроила там попойку", — прокомментировала произошедшие Лена Миро.

@volochkova_art

Блогер написала, что балерина вела себя непристойно и нарушила закон, но ей это в очередной раз сойдет с рук.

"Омерзительное поведение пьяной хабалки, которая считает себя выше закона. Никому из вас и в голову не придет оскорблять сотрудников полиции и угрожать им расправой. Почему? Да хотя бы потому, что вы осознаете: это уголовная статья, от которой вы не отвертитесь".

Она считает, что Волочковой помогут "высокопоставленные дяди".