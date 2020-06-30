Девушки, переборщившие с бодибилдингом 

Смотрите видео и узнайте о девушках, которые увлеклись бодибилдингом и зашли слишком далеко. Многие юные спортсменки переходят на бодибилдинг, чтобы обзавестись рельефными мышцами. Но чрезмерные тренировки иногда приводят к тому, что женственность теряется, а бодибилдерша превращается в малопривлекательную груду мышц. Героини ролика показывают, что будет, если девушка без меры увлечётся поднятием тяжестей.