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Девушки, переборщившие с бодибилдингом 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте о девушках, которые увлеклись бодибилдингом и зашли слишком далеко. Многие юные спортсменки переходят на бодибилдинг, чтобы обзавестись рельефными мышцами. Но чрезмерные тренировки иногда приводят к тому, что женственность теряется, а бодибилдерша превращается в малопривлекательную груду мышц. Героини ролика показывают, что будет, если девушка без меры увлечётся поднятием тяжестей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что у самой красивой женщины появилась ещё более эффектная девушка-двойник.
Красота , Видео
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