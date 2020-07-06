Нежная и миниатюрная красавица-блондинка Матильда может похвастаться интересным сочетанием кровей — французские и персидские корни сделали ее внешность такой необычной, что она заинтересовала больше семи миллионов фанатов в Сети.

Однако карантин не обошел стороной и инстаграм-моделей. Как выяснил "Рамблер", Матильда изолировалась в домике на юге Франции и долго думала, как продолжать делать интересные ее подписчикам снимки.

Решение она нашла в своем саду. Так, смелые фото изнывающей от жары и скуки блондинки взорвали Instagram. Увлеченные мужчины в комментариях просят открыть границы, чтобы только увидеть Матильду своими глазами.