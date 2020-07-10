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Рыжеволосая модель покорила Сеть пышными формами 

Анастасия Иванова 39 минут назад
Рыжеволосая красотка Ники Робинсон — модель плюс-сайз из Великобритании. В Сети девушка прославилась благодаря своим пышным формами и завораживающей внешности. "Рамблер" собрал галерею снимков модели.
Поклонники Ники Робинсон пишут, что она похожа на лесную фею из-за огненно-рыжих волос, томного взгляда на снимках и веснушек на лице, и восхищаются ее фигурой.
В Instagram-аккаунте модели почти 300 тысяч подписчиков. Девушка радует поклонников яркими полуобнаженными снимками в нижнем белье, которое рекламирует.
"Выглядишь как огонь для меня", "Я влюблен. Ты удивительная", "Я не могу найти слов, чтобы описать, как ты прекрасна", — пишут Робинсон в комментариях.
Но это не единственное занятие модели. Еще она профессиональный визажист и художник по гриму. Кстати, волосы у модели — натуральные, чем она очень гордится.
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