27-летняя блондинка из Флориды Мишель Далтон занимается колористикой волос, но стала известной не поэтому. Так, все знают Мишель, как отчаянную эффектную рыбачку с гигантским уловом.

Как выяснил "Рамблер", рыбалка стала ее страстью с шести лет, когда отец впервые научил девочку держать удочку.

"Я рыбачу с 6-летнего возраста, — рассказывает Мишель. — Мой папа научил меня ловить рыбу. Мы ходили на каналы и озера позади нашего дома или недалеко от города, чтобы поймать сома, окуня и т.д. ", — рассказывает она.

Сейчас Мишель проводит время за любимым процессом четыре дня в неделю и всегда делает смелое фото в ярком бикини. Непонятно, что больше привлекает поклонников на снимках, идеальная фигура девушки или гигантские рыбины в ее руках.

"Мне нравится каждая сторона рыбалки. Выброс адреналина после вытаскивания большой рыбы на лодку, вероятно, является моей самой любимой частью этого увлечения", — говорит эффектная рыбачка.

Девушка-рыболов получает сотни восторженных комментариев, а за ее успехами в Сети следят больше 250 тысяч поклонников.