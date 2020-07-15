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Бразильская стюардесса покорила Сеть своей фигурой 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Бруна Ларисса прославилась в социальных сетях благодаря своему блогу о работе стюардессой и путешествиях. У Лариссы много поклонников, которые радуются каждому новому фото. "Рамблер" рассказывает о жизни фигуристой девушки.
Девушка работает в авиакомпании Azul Airlines и регулярно рассказывает о том, каково быть стюардессой. В своих постах она пишет о том, как организована работа, о требованиях к бортпроводникам, и о том, как не бояться летать.
Кроме того, Ларисса регулярно публикует посты о том, как поддерживает себя в форме. По словам девушки, она регулярно ходит в спортзал и держит строгую диету. Ее формы, как говорит бразильянка, достались ей от мамы.
За жизнью Бруны следят 26 тысяч подписчиков, которые регулярно восхищаются ее новыми фото.
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