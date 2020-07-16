«Живой ангел»: австралийская модель покорила Сеть 

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Модели Авалон Надфалуси 20 лет, и она — коренная австралийка. Девушка стала популярна благодаря снимкам в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" собрал галерею фото модели.

Авалон Надфалуси — одна из самых успешных Instagram-звезд Австралии и популярная на континенте бикини-модель. В ее аккаунте — десятки соблазнительных фотографий в купальниках.

Девушка восхищает поклонников своей миловидной внешностью и идеальной фигурой: белокурые волосы, выгоревшие на солнце, голубые глаза и спортивное тело.