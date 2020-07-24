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Британская модель бросила вызов Ким Кардашьян 

Александра Нечаева 2 часа назад
Британская модель Деми Роуз — счастливая обладательница весьма пышных форм, которые без стеснения демонстрирует публике. При том, что ее параметры далеки от модельных стандартов: девушка невысокого роста и отнюдь не 90-60-90, это не помешало ей сделать отличную карьеру и появиться на обложках многих модных журналов.
С детства Деми мечтала стать моделью, но понимала, что при росте 157 сантиметров вряд ли сумеет добиться возможности шагать по мировым подиумам. Но от мечты попасть в модельный бизнес она не отказалась.
С 18 лет Роуз начала публиковать фотографии в Instagram и очень скоро завоевала популярность. Ее начали узнавать на улице, а владельцы брендов нижнего белья стали предлагать участие в рекламе.
Совсем скоро Деми Роуз стала появляться на обложках журналов, в полку ее поклонников прибыло: на микроблог девушки подписано более 14 миллионов человек. Фолловеры с нетерпением ждут новых фотографий модели, которыми она делится весьма щедро и без стеснения.
Горячая британка радует поклонников весьма смелыми снимками, демонстрируя аппетитные формы. Кстати, Деми считает, что ее фигура идеальна, а Ким Кардашьян, с которой часто сравнивают девушку, выглядит гораздо хуже нее.
Убедиться в справедливости слов Деми можно, полистав галерею "Рамблера".
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Красота , Фото , Ким Кардашьян
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