«Не осталось в стране статных, породистых баб»

Блогер Лена Миро резко высказалась о внешности девушки, получившей титул "Русская красавица-2020". В конкурсе победила 19-летняя жительница Ростова-на-Дону Ксения Рябыш.
По мнению Миро, девушка не достойна звания самой красивой россиянки. Блогер считает, что ее внешность можно оценить на "тройку".
"Не просто не красивая, но даже, как бы это выразиться помягче, несимпатичная. Откровенно так себе девица, на мой взгляд", — написала блогер.
@ksu_ryabysh
Теперь, по ее словам, люди будут смотреть на ростовчанку и думать, что именно так выглядит самая красивая русская женщина. Ксения будет представлять страну на международном конкурсе.
"Что же получается: теперь мы выбираем между силиконовыми дурищами с обрубленными под Майкла Джексона носами, и страшненькими, но натуральными девицами? Других вариантов нет? Не осталось у нас в стране статных, породистых и при этом непеределанных баб? Оскудела Россия-матушка? Другие времена настали?".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро высказалась о раздельном отдыхе Тимати и Решетовой.