«Не осталось в стране статных, породистых баб»

Блогер Лена Миро резко высказалась о внешности девушки, получившей титул "Русская красавица-2020". В конкурсе победила 19-летняя жительница Ростова-на-Дону Ксения Рябыш.

По мнению Миро, девушка не достойна звания самой красивой россиянки. Блогер считает, что ее внешность можно оценить на "тройку".

"Не просто не красивая, но даже, как бы это выразиться помягче, несимпатичная. Откровенно так себе девица, на мой взгляд", — написала блогер.

@ksu_ryabysh

Теперь, по ее словам, люди будут смотреть на ростовчанку и думать, что именно так выглядит самая красивая русская женщина. Ксения будет представлять страну на международном конкурсе.