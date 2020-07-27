"Пусть и на юг Франции, пусть и к богатому деду, пусть и на частном джете, но смыли. Кто по-настоящему смылся, так это Тимур. Отдыхать с дочерью от Шишковой, а, может, и с самой Шишковой, со своей всезнающей мамашей, с друзьями и, не удивлюсь, если и с телочками. Все, что осталось Насте — это в жалкой попытке вызвать ревность Юнусова: вывалить силикон в Инстаграме, а после — поныть в надежде на сочувствие".
"За последние месяцы в моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы", — написала модель.
"В общем, Настя, как я и предсказывала, повторила сценарий предыдущей наложницы: растянула п****у родами, пора — на пенсию с выплатой скромного ежемесячного пособия и запретом на нового мужика. А у Тимана, думаю, будет новая девка и новый ребенок, но в той же квартире, где пока еще валяются вещи Решетовой, как когда-то валялись вещи Шишковой".