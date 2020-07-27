По ее мнению, Юнусов "смыл" модель к отцу во Францию, пока сам развлекается с друзьями:

"Пусть и на юг Франции, пусть и к богатому деду, пусть и на частном джете, но смыли. Кто по-настоящему смылся, так это Тимур. Отдыхать с дочерью от Шишковой, а, может, и с самой Шишковой, со своей всезнающей мамашей, с друзьями и, не удивлюсь, если и с телочками. Все, что осталось Насте — это в жалкой попытке вызвать ревность Юнусова: вывалить силикон в Инстаграме, а после — поныть в надежде на сочувствие".

В своем Instagram-аккаунте Решетова рассказала о неприятных событиях в жизни.

@volkonskaya.reshetova

"За последние месяцы в моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы", — написала модель.

По словам Миро, Тимати поступит с Решетовой также, как и когда-то с Шишковой. Ей придется съехать и остаться одной с ребенком.