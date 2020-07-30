Джессика Виллегас прославилась в Сети как модель и художница. Помимо красивой внешности, природа наградила ее талантом рисовать. "Рамблер" собрал галерею снимков девушки.

В Instagram-аккаунте Джессики Виллегас более 40 тысяч подписчиков. Девушка живет в Калифорнии, поэтому часто публикует фото в купальника или без. Кстати, поклонники отмечают ее сходство с популярной моделью Тиной Кунаки.

Еще Джессика Виллегас часто делится снимками процесса создания своих произведения. Иногда девушка делает это совсем без одежды, и как-то даже создала картину с помощью обнаженного тела. Она испачкала его красками, а потом легла на холст.