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Аномально тонкая талия девушки озадачила пользователей Сети 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Аномально тонкая талия девушки озадачила Сеть
Фото: @sumohnaing
Аномально тонкая талия 23-летней Су Наинг, жительницы Мьянмы, озадачила пользователей Сети. Об этом сообщает Daily Mail.
В своем профиле в Instagram девушка регулярно публикует фотографии, на которых демонстрирует талию обхватом 34,7 сантиметра. Одни подписчики Су обвиняют ее в фотошопе, другие в том, что она удалила ребра для достижения такой фигуры.
Однако девушка утверждает, что ее осиная талия — результат генетики. Также Су добавила, что не злоупотребляет вредной едой.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа еще одна причина ожирения у женщин.
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