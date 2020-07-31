Аномально тонкая талия девушки озадачила Сеть

Аномально тонкая талия 23-летней Су Наинг, жительницы Мьянмы, озадачила пользователей Сети. Об этом сообщает Daily Mail.

В своем профиле в Instagram девушка регулярно публикует фотографии, на которых демонстрирует талию обхватом 34,7 сантиметра. Одни подписчики Су обвиняют ее в фотошопе, другие в том, что она удалила ребра для достижения такой фигуры.

Однако девушка утверждает, что ее осиная талия — результат генетики. Также Су добавила, что не злоупотребляет вредной едой.