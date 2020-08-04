Блогер своими фото разоблачает женские уловки

Блогер Карина Ирби на примере своих смелых снимков показывает, что никто не идеален и каждый человек уникален.

Девушка решила не идти проторенной дорожкой модных инстаграмщиц с их идеально отретушированными фотографиями, а показывает кадры без прекрас — на собственном примере.

@karinairby

Кроме того, Ирби показывает, какую колосальную роль для удачного фото играет правильный ракурс.

@karinairby

У Карины — целлюлит, но она этого совсем не стесняется. Напротив, во многих своих публикациях она делает акцент на том, что принято считать недостатками. У девушки более миллиона подписчиков.