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Блогер на примере своих фото показывает, к каким уловкам прибегают девушки 

Стелла Шмель 8 часов назад
Блогер своими фото разоблачает женские уловки
Фото: @karinairby
Блогер Карина Ирби на примере своих смелых снимков показывает, что никто не идеален и каждый человек уникален.
Девушка решила не идти проторенной дорожкой модных инстаграмщиц с их идеально отретушированными фотографиями, а показывает кадры без прекрас — на собственном примере.
@karinairby
Кроме того, Ирби показывает, какую колосальную роль для удачного фото играет правильный ракурс.
@karinairby
У Карины — целлюлит, но она этого совсем не стесняется. Напротив, во многих своих публикациях она делает акцент на том, что принято считать недостатками. У девушки более миллиона подписчиков.
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