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Австралийская модель Стефания Феррарио повторяет съемки в стиле ретро 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стефании Феррарио всего 26 лет, но ее фото уже успели привлечь внимание почти миллиона пользователей по всему миру. Все дело в том, что девушка заметно выделяется на фоне худощавых моделей своими пышными формами и разрушает стереотипы о стандартах красоты.
В основном, Стефения рекламирует нижнее, которое отлично демонстрирует все достоинства ее фигуры. Также девушка активно выкладывает фото в социальные сети под хештегом #DropThePlus, который направлен на популяризацию девушек с размером больше среднего.
«Я — модель. К сожалению, тебя называют «плюс сайз», даже если ты немного больше среднего. Думаю такие установки могут негативно сказаться на возможности добиться успеха», — утверждает Стефания.
Стеф выглядит так, будто она сошла со старой иллюстрации. Возможно, на любовь к стилю ретро повлияло длительное сотрудничество с королевой бурлеска Дитой фон Тиз. Иногда в образах Стеф удается отличить Мэрилин Монро, иногда пинап модель.
В обычной жизни девушка предпочитает довольно провокационные образы в стиле унисекс. Создается ощущение, что Стефания на работе и Стефания сама по себе — это будто бы разные люди.
Надеемся, что таких необычных моделей будет как можно больше, ведь именно им удается развеивать мифы о стандартах красоты.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Женский форум 4
Красота , Фото , Дита фон Тиз , Стефания Феррарио , Мэрилин Монро
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