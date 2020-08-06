Стефании Феррарио всего 26 лет, но ее фото уже успели привлечь внимание почти миллиона пользователей по всему миру. Все дело в том, что девушка заметно выделяется на фоне худощавых моделей своими пышными формами и разрушает стереотипы о стандартах красоты.

В основном, Стефения рекламирует нижнее, которое отлично демонстрирует все достоинства ее фигуры. Также девушка активно выкладывает фото в социальные сети под хештегом #DropThePlus, который направлен на популяризацию девушек с размером больше среднего.

«Я — модель. К сожалению, тебя называют «плюс сайз», даже если ты немного больше среднего. Думаю такие установки могут негативно сказаться на возможности добиться успеха», — утверждает Стефания.

Стеф выглядит так, будто она сошла со старой иллюстрации. Возможно, на любовь к стилю ретро повлияло длительное сотрудничество с королевой бурлеска Дитой фон Тиз . Иногда в образах Стеф удается отличить Мэрилин Монро , иногда пинап модель.

В обычной жизни девушка предпочитает довольно провокационные образы в стиле унисекс. Создается ощущение, что Стефания на работе и Стефания сама по себе — это будто бы разные люди.

Надеемся, что таких необычных моделей будет как можно больше, ведь именно им удается развеивать мифы о стандартах красоты.