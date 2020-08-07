Горячие фотографии красоток в душе покоряют Сеть 

Лето в самом разгаре, а это значит, что пришла пора освежиться. Гламурные красотки под прохладными струями душа демонстрируют идеальные фигуры в бикини. Подписчики в восторге от новой идеи и выражают свое восхищение тысячами лайков. Смотрите подборку мокрых фотографий, от которых становится жарко, дальше в нашем материале.

После ослабления карантинных мер инстаграм-модели устремились на отдых в экзотических местах. Красотки не забывают делиться с поклонниками горячими фотографиями на фоне моря и потрясающих пейзажей. Недавно королевы гламура начали радовать пользователей соцсети новой локацией — в душе. Они освежаются под прохладными струями в бикини, а подписчикам от этого становится только жарче!