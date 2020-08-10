Нана Куронома (Nana Kuronoma) — 28-летняя модель и любительница косплея из Австрии. Эта фигуристая девушка увлеклась косплеем еще в 6-м классе. Нана участвовала во многих комик-конах и конвенциях, посвященных фантастике, кино, комиксам, аниме, косплею, настольным и видеоиграм. Сейчас нее сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. За дополнительную плату можно получить доступ к более откровенному контенту девушки на сайтах Patreon и OnlyFans.