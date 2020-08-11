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Участница украинского шоу накачала скулы размером с яблоко 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Анастасия Покрыщук была участницей украинского шоу «Від пацанки до панянки». Суть его заключается в том, чтобы превратить оторв в настоящих леди. Правда, девушку посчитали неспособной к изменениям и выгнали уже после первой серии.
Девушка признается, что цели изменить свою жизнь у нее было, а вот привлечь аудиторию — была. Можно сказать, что она добилась своего, теперь за ней следит почти 200 тысяч человек. Но как подогреть интерес зрителей? Конечно, при помощи сумасшедших выходок.
Из выдающегося в девушке были разве что накаченные губы и чувство юмора, но потом она решила «перекроить себе все лицо», накачав скулы размером с яблоко. А волосы перекрасила в малиновый цвет.
Далее девушка сделала пластику груди, увеличив ее на 2 размера, и удалила второй подбородок. Тяга к самосовершенствованию заметна и по физическому состоянию ее тела — девушка много времени проводит в зале, следит за диетой.
Что самое странное и ужасное одновременно, Анастасия начала вести курсы по косметологии, где рассказывает, как накачать губы самостоятельно. К слову, себе она уже проводила подобные инъекции.
Девушка признается, что теперь чувствует себя по-настоящему красивой. Говорит, что отбоя от поклонников нет.
При этом большинство комментариев под ее постами негативные. Люди пишут о том, что врачей, которые делают подобные операции, нужно лишать права на осуществления медицинской деятельности.
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