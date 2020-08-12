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Как самые эффектные грузинки сводят с ума соцсети 

Диана Товсепова 3 часа назад
О красоте грузинских девушек ходит немало легенд. Чаще всего их представляют статными красавицами с раскосыми глазами и бровями вразлет. Мало какой мужчина сможет не заглядеться на такую царственную красоту.
Однако некоторые считают, что это сложившийся стереотип и реальные современные грузинки выглядят иначе. "Рамблер" отыскал самых эффектных грузинских женщин, по которым сходят с ума пользователи соцсетей.
Среди них оказались и известные на все СНГ жгучая красавица Тина Канделаки, и голубоглазая Кэти Топурия, и успешные модели и просто популярные в Сети грузинские красавицы.
Видео дня. Люди, после пластики ставшие силиконовыми монстрами
Красота , Фото , Тина Канделаки
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