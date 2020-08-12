О красоте грузинских девушек ходит немало легенд. Чаще всего их представляют статными красавицами с раскосыми глазами и бровями вразлет. Мало какой мужчина сможет не заглядеться на такую царственную красоту.

Однако некоторые считают, что это сложившийся стереотип и реальные современные грузинки выглядят иначе. "Рамблер" отыскал самых эффектных грузинских женщин, по которым сходят с ума пользователи соцсетей.